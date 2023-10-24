Щоб не накопичувати борги за світло: як подавати показники лічильника, якщо живеш не вдома

Буває так, що власники квартири протягом тривалого періоду не проживають вдома. Якщо забути щомісяця подавати показники лічильника світла, у них можуть накопичитися борги.

Як подавати показники світла, якщо не живеш вдома

Тож, якщо особа забуває передати актуальні показники лічильника електроенергії, оператор системи розподілу рахує обсяги споживання електроенергії на основі показників середньодобового споживання і передає ці дані постачальнику. Той накладає тариф та виставляє рахунок.

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Інколи власник помешкання, коли отримує такі платіжки, вважає їх помилковими, адже вдома ніхто не живе. Саме у таких випадках формуються борги.

Аби уникнути таких ситуацій потрібно регулярно подавати показники лічильників. Якщо особа не має до них доступу є два варіанти:

подавати орієнтовні показники (наприклад, якщо вдома лишився увімкненим холодильник можна до останніх зафіксованих вами показань додавати 2 – 5 кіловатів);

(наприклад, якщо вдома лишився увімкненим холодильник можна до останніх зафіксованих вами показань додавати 2 – 5 кіловатів); подавати однакові показники (останні зафіксовані клієнтом показання).

Як подавати показники лічильника клієнтам YASNO

Дуже важливо подавати показники лічильників вчасно та регулярно. У компанії зазначили, що надсилати показання необхідно встигати за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

Зробити це можна через такі сервіси: