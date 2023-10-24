Как подавать показатели света, если не живешь дома

Если человек забывает передать актуальные показатели счетчика электроэнергии, оператор системы распределения считает объемы потребления электроэнергии на основе показателей среднесуточного потребления и передает эти данные поставщику. Тот накладывает тариф и выставляет счет.

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Обратите внимание! Иногда владелец помещения, когда получает такие платежки, считает их ошибочными, ведь дома никто не живет. Именно в таких случаях формируются долги.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно регулярно подавать показатели счетчиков. Если лицо не имеет к ним доступа, есть два варианта:

подавать ориентировочные показатели (например, если дома оставшийся включенным холодильник можно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2 – 5 киловатт);

(например, если дома оставшийся включенным холодильник можно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2 – 5 киловатт); подавать одинаковые показатели (последние зафиксированы клиентом показания).

Как подавать показатели счетчика клиентам YASNO

Очень важно подавать показатели счетчиков вовремя и регулярно. В компании отметили, что посылать показания необходимо успевать за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Сделать это можно через следующие сервисы: