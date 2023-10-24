Как подавать показатели света, если не живешь дома
Если человек забывает передать актуальные показатели счетчика электроэнергии, оператор системы распределения считает объемы потребления электроэнергии на основе показателей среднесуточного потребления и передает эти данные поставщику. Тот накладывает тариф и выставляет счет.
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Чтобы избежать таких ситуаций, нужно регулярно подавать показатели счетчиков. Если лицо не имеет к ним доступа, есть два варианта:
- подавать ориентировочные показатели (например, если дома оставшийся включенным холодильник можно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2 – 5 киловатт);
- подавать одинаковые показатели (последние зафиксированы клиентом показания).
Как подавать показатели счетчика клиентам YASNO
Очень важно подавать показатели счетчиков вовремя и регулярно. В компании отметили, что посылать показания необходимо успевать за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.
Сделать это можно через следующие сервисы:
- личный кабинет;
- мобильное приложение;
- чаты в Viber да Telegram;
- через форму на сайте;
- написав в личные сообщения странице YASNO в Facebook.