Як подавати показники світла, якщо не живеш вдома
Тож, якщо особа забуває передати актуальні показники лічильника електроенергії, оператор системи розподілу рахує обсяги споживання електроенергії на основі показників середньодобового споживання і передає ці дані постачальнику. Той накладає тариф та виставляє рахунок.
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Аби уникнути таких ситуацій потрібно регулярно подавати показники лічильників. Якщо особа не має до них доступу є два варіанти:
- подавати орієнтовні показники (наприклад, якщо вдома лишився увімкненим холодильник можна до останніх зафіксованих вами показань додавати 2 – 5 кіловатів);
- подавати однакові показники (останні зафіксовані клієнтом показання).
Як подавати показники лічильника клієнтам YASNO
Дуже важливо подавати показники лічильників вчасно та регулярно. У компанії зазначили, що надсилати показання необхідно встигати за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.
Зробити це можна через такі сервіси:
- особистий кабінет;
- мобільний застосунок;
- чатботи у Viber та Telegram;
- через форму на сайті;
- написавши в особисті повідомлення сторінці YASNO у Facebook.