Як подавати показники світла, якщо не живеш вдома

Тож, якщо особа забуває передати актуальні показники лічильника електроенергії, оператор системи розподілу рахує обсяги споживання електроенергії на основі показників середньодобового споживання і передає ці дані постачальнику. Той накладає тариф та виставляє рахунок.

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Зверніть увагу! Інколи власник помешкання, коли отримує такі платіжки, вважає їх помилковими, адже вдома ніхто не живе. Саме у таких випадках формуються борги.

Аби уникнути таких ситуацій потрібно регулярно подавати показники лічильників. Якщо особа не має до них доступу є два варіанти:

подавати орієнтовні показники (наприклад, якщо вдома лишився увімкненим холодильник можна до останніх зафіксованих вами показань додавати 2 – 5 кіловатів);

(наприклад, якщо вдома лишився увімкненим холодильник можна до останніх зафіксованих вами показань додавати 2 – 5 кіловатів); подавати однакові показники (останні зафіксовані клієнтом показання).

Як подавати показники лічильника клієнтам YASNO

Дуже важливо подавати показники лічильників вчасно та регулярно. У компанії зазначили, що надсилати показання необхідно встигати за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

Зробити це можна через такі сервіси: