Графики отключение света составляют и вводят облэнерго в каждой области в отдельности. Именно облэнерго отвечает за то, в каком порядке, какую улицу или дом на какой период отключать от света.

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Какую улицу отключать от света решает облэнерго

Укрэнерго видит потребление области в мегаваттах. Если есть дефицит электроэнергии, то Укрэнерго доводит до области предел потребления.

То есть диспетчер Укрэнерго устанавливает для области объем потребления, которой облэнерго не должно превышать. Укрэнерго не влияет на то, какую улицу или дом отключит облэнерго, чтобы выполнить команду диспетчера.

Задача Укрэнерго – сохранить целостность и баланс объединенной энергосистемы.

Когда и кто вводит аварийные отключения

Если команда Укрэнерго не выполняется и область значительно превышает доступный для нее лимит энергопотребления, тогда диспетчер Укрэнерго вынужден применить специальный график аварийных отключений.

Аварийные отключения вводятся во избежание более серьезных последствий.

Однако даже в этом случае диспетчер Укрэнерго не влияет на то, какие дома или квартиры будут отключены от электроснабжения.

В Укрэнерго объяснили, что предварительные атаки россиян были направлены именно на то, что лишить украинскую энергосистему управляемости. Чтобы украинские диспетчеры не могли ни отключить, ни включить, ни иначе управлять энергосистемой.

Когда ждать графиков отключений

Сейчас у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей.

Если не будет обстрелов, Укрэнерго сейчас не видит предпосылок для дефицита и отключений.

На днях в сети распространялись фейки, мол, в Украине будут вводить "многочасовые отключения света", а случиться это должно уже "с завтрашнего дня".

Однако в Укрэнерго опровергли фейковые сообщения, заявив, что в настоящее время генерации электроэнергии в нашей стране достаточно.