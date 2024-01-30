Відключать від світла першими: у YASNO пояснили, хто залишиться без світла через борги

З 29 січня українців, які мають борги за світло почали відключати від електроенергії. Поки що це стосується лише жителів неокупованих територій.

Кого відключать від світла за борги

Наразі відомо, що протермінована заборгованість жителів Києва та Дніпропетровської області перед компанією YASNO становить 1,3 мільярда гривень.

Читайте також Підвищенню таки бути: тарифи на електроенергію у 2024 році зміняться

Раніше на відключення світла діяв мораторій на штрафи та відключення через борги, проте, коли українці почали цим зловживати, заборону скасували.

Законодавством не визначена мінімальна сума боргу для відключення боржників. Відключення розпочалися з 29 січня та, у першу чергу, будуть застосовані до клієнтів, які мають найбільший термін та суму заборгованості,

– пояснили в компанії.

У YASNO пояснили, що їх клієнти отримують сповіщення про наявність боргу у застосунку, через месенджери або в особистому кабінеті. Тож відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника.

Окремо попередження має надіслати відповідний оператор системи розподілу. Після його отримання має пройти не менше 5 робочих днів до дати знеструмлення.

Відключення проводитимуться лише на неокупованих територіях та там, де не ведуться бойові дії. До слова банківські перекази можуть зараховуватися протягом 3 днів, тож це потрібно врахувати при сплаті боргів.