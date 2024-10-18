Загроза для підприємств: чим небезпечна зупинка бронювання

Припинення бронювання працівників може загрожувати обороноздатності країни. Це пов'язано з зупинкою промислових та аграрних підприємств, які сплачують великі податки до бюджету.

Чим небезпечна зупинка бронювання

Голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур розповів про ризики заборони на бронювання критично важливих працівників.

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Бізнес – не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти,

– сказав він.

Заборона на бронювання критично важливих працівників може загрожувати зупинками багатьох підприємств.

Звісно, є цілий ряд людей, які дійсно досі не знайшли своє місце у формулі "або працюй, або воюй". Але вони точно не працюють на підприємствах, де всі влаштовані офіційно і сплачують податки. Зупинка бронювання – це ситуація, коли представник ТЦК буде визначати, кого мобілізувати на таких підприємствах. І це може поставити під загрозу роботу виробництва. Він цього не буде точно користі ні державі, ні фронту, ні тим, хто приймав рішення,

– додав Качур.

Він зазначив, що систему бронювання можна вдосконалити при цьому уникнувши пауз у процесі бронювання. Головне уникнути махінацій у визнанні підприємств критично важливими.

Можливо, рішення про зупинку бронювання було помилкою, їх допускають всі. Але зараз цю помилку треба вирішити: продовжити практику дії 76-ї постанови, і паралельно - робити перевірки і критеріїв, і визнаних критично важливих, і бронювання. Ми такі дії підтримуємо – тому що ми перші зацікавлені у тому, щоб у питаннях бронювання була чесність, і щоб державна позиція щодо забезпечення потреб фронту і економіки була виконана,

– поясний Голова Асоціації виробників цементу України.

Європейська бізнес асоціація раніше теж закликала владу повернути бронювання працівників, аби уникнути кризи в бізнесі.