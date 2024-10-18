Чим небезпечна зупинка бронювання

Голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур розповів про ризики заборони на бронювання критично важливих працівників.

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Бізнес – не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти,

– сказав він.

Заборона на бронювання критично важливих працівників може загрожувати зупинками багатьох підприємств.

Звісно, є цілий ряд людей, які дійсно досі не знайшли своє місце у формулі "або працюй, або воюй". Але вони точно не працюють на підприємствах, де всі влаштовані офіційно і сплачують податки. Зупинка бронювання – це ситуація, коли представник ТЦК буде визначати, кого мобілізувати на таких підприємствах. І це може поставити під загрозу роботу виробництва. Він цього не буде точно користі ні державі, ні фронту, ні тим, хто приймав рішення,

– додав Качур.

Він зазначив, що систему бронювання можна вдосконалити при цьому уникнувши пауз у процесі бронювання. Головне уникнути махінацій у визнанні підприємств критично важливими.

Можливо, рішення про зупинку бронювання було помилкою, їх допускають всі. Але зараз цю помилку треба вирішити: продовжити практику дії 76-ї постанови, і паралельно - робити перевірки і критеріїв, і визнаних критично важливих, і бронювання. Ми такі дії підтримуємо – тому що ми перші зацікавлені у тому, щоб у питаннях бронювання була чесність, і щоб державна позиція щодо забезпечення потреб фронту і економіки була виконана,

– поясний Голова Асоціації виробників цементу України.

Європейська бізнес асоціація раніше теж закликала владу повернути бронювання працівників, аби уникнути кризи в бізнесі.