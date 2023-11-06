Курсу по 36,6 гривні вже не буде: чого чекати від долара

Від початку повномасштабного вторгнення офіційний курс долара був встановлений на рівні 36,6 гривні. Втім понад місяць тому Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення, а отже вартість долара почне коливатися.

Яким буде офіційний курс долара

Під час розмови з 24 Каналом експерт Ярослав Жаліло пояснив, що після того, як Нацбанк перейшов до керованого гнучого курсу, долар не залишатиметься на тому рівні, що й завжди. Він коливатиметься.

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Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Втім, коливання, на мою думку, не будуть значними. Крім того, курс на готівковому ринку теж коливатиметься в розумних межах.

Курсу по 36,6 гривні за долара вже не буде.

Станом на 6 листопада, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 36,17 гривні. Минулого тижня він був на рівні 36,26 гривні за долара.

Межі коливання курсу

Жаліло розповідає, що після впровадження лібералізації курсу буде зближення готівкового та безготівкового курсів.

Якщо раніше коливання безготівкового курсу були більш автономні щодо коливань готівкового, то зараз готівковий курс можливо буде більше реагувати на коливання безготівкового,

– каже він.