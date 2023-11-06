Каким будет официальный курс доллара

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Ярослав Жалило объяснил, что после того, как Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсу, доллар не будет оставаться на том уровне, что и всегда. Он будет колебаться.

Читайте также Что-то дешевеет, а что-то дорожает: каков курс валют на сегодня

Обратите внимание! Курса по 36,6 гривны за доллар уже не будет.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Впрочем, колебания, по моему мнению, не будут значительными. Кроме того, курс на наличном рынке тоже будет колебаться в разумных пределах.

По состоянию на 6 ноября, за данным НБУ, официальный курс доллара, составляет 36,17 гривны. На прошлой неделе он был на уровне 36,26 гривны за доллар.

Пределы колебания курса

Жало рассказывает, что после внедрения либерализации курса будет сближение наличного и безналичного курсов.

Если раньше колебания безналичного курса были более автономны по отношению к колебаниям наличного, то сейчас наличный курс, возможно, будет больше реагировать на колебания безналичного,

– говорит он.