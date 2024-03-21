Коливання будуть, але несуттєві: чого чекати від долара в останній тиждень березня

На наступний тиждень не варто очікувати надто різких цінових змін щодо курсу долара та євро. Про це каже банкір. Водночас вартість американської валюти на готівковому ринку, ймовірно, може коливатися до позначки у 40 гривень.

Ситуація на ринку валют наприкінці березня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що в останній тиждень березня на валютному ринку актуальною залишиться тенденція "стабільної мінливості".

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Йдеться про майже щоденні різноспрямовані коливання курсів, але без істотної загрози для усереднених валютних показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).

Крім того, можна очікувати, що добрі новини про отримання макрофінансової допомоги трохи зіб’ють градус напруги й на готівковому ринку, що може виявитися в поступовому скороченні різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку, головним чином курсів продажу валюти.

Головні фактори, що формуватимуть ринок

Формування курсів на готівковому ринку спиратиметься на міжбанк, а заробіток фінустанов залежатиме ще й від поточного рівня попиту. Тому якщо попит і пропозиція на готівковому ринку перебуватимуть в балансі, то й курсові показники будуть сформовані відповідним чином.

Вони, за прогнозами Лєсового, повинні залишаться без змін:

Стратегія регулятора на поступову лібералізацію валютного ринку (дія режиму "керованої гнучкості");

Обсяг та системність отримання макрофінансової допомоги;

Розвиток економіки України;

Експортний потенціал, як джерело отримання валютного виторгу;

Воєнні чинники: події на фронті, подолання наслідків ворожої агресії, обсяг воєнно-технічної допомоги тощо.

Окремо слід звернути увагу на тому, яка динаміка курсових змін від початку дії режиму керованої гнучкості.

Середні тижневі коливання курсів становлять від 1,5 – 2% від початкового понеділкового курсу (тобто враховуючи як зниження, так і здорожчання курсів), а максимальні, якщо припустити, що курси зростатимуть чи знижуватимуться 5 днів поспіль від понеділка до вечірнього курсу п’ятниці – до 2,6% (з огляду на щоденні зміни це може дорівнювати 1 гривні),

– пояснює Тарас Лєсовий.

Іншими словами, на ринку створена певна система валютних змін, яка не є загрозливою і більш-менш відповідає ринку, додає банкір. На його погляд, тижнева допустима максимальна корекція-відхилення курсів від початкового становить близько 5%.

Яким буде курс

Курси будуть знаходитися у таких коридорах: на міжбанку – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, а на готівковому ринку – 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Серед головних виразників валютного ринку будуть:

Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівковому – до 0,3 гривні у комбанках і до 0,5 гривні в обмінних пунктах; Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, у комбанках – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, а в обмінних пунктах – 0,6 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Діапазон курсів купівлі в різних фінустановах (конкуренція курсів): 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро (обмінні пункти). Діапазон курсів продажу в різних фінустановах (конкуренція курсів): 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро (обмінні пункти).

Банкір Лєсовий додає, що наразі ринок валют перебуває в стані прогнозованості, розв’язання нагального питання обсягів та системності отримання макрофінансової допомоги нівелюють фактори невизначеності, а відтак прокладають шлях у квітень з достатнім рівнем оптимізму.