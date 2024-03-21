Ситуація на ринку валют наприкінці березня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що в останній тиждень березня на валютному ринку актуальною залишиться тенденція "стабільної мінливості".
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Йдеться про майже щоденні різноспрямовані коливання курсів, але без істотної загрози для усереднених валютних показників.
Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).
Крім того, можна очікувати, що добрі новини про отримання макрофінансової допомоги трохи зіб’ють градус напруги й на готівковому ринку, що може виявитися в поступовому скороченні різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку, головним чином курсів продажу валюти.
Головні фактори, що формуватимуть ринок
Вони, за прогнозами Лєсового, повинні залишаться без змін:
- Стратегія регулятора на поступову лібералізацію валютного ринку (дія режиму "керованої гнучкості");
- Обсяг та системність отримання макрофінансової допомоги;
- Розвиток економіки України;
- Експортний потенціал, як джерело отримання валютного виторгу;
- Воєнні чинники: події на фронті, подолання наслідків ворожої агресії, обсяг воєнно-технічної допомоги тощо.
Окремо слід звернути увагу на тому, яка динаміка курсових змін від початку дії режиму керованої гнучкості.
Середні тижневі коливання курсів становлять від 1,5 – 2% від початкового понеділкового курсу (тобто враховуючи як зниження, так і здорожчання курсів), а максимальні, якщо припустити, що курси зростатимуть чи знижуватимуться 5 днів поспіль від понеділка до вечірнього курсу п’ятниці – до 2,6% (з огляду на щоденні зміни це може дорівнювати 1 гривні),
– пояснює Тарас Лєсовий.
Іншими словами, на ринку створена певна система валютних змін, яка не є загрозливою і більш-менш відповідає ринку, додає банкір. На його погляд, тижнева допустима максимальна корекція-відхилення курсів від початкового становить близько 5%.
Яким буде курс
Курси будуть знаходитися у таких коридорах: на міжбанку – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, а на готівковому ринку – 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.
Серед головних виразників валютного ринку будуть:
- Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівковому – до 0,3 гривні у комбанках і до 0,5 гривні в обмінних пунктах;
- Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, у комбанках – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, а в обмінних пунктах – 0,6 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Діапазон курсів купівлі в різних фінустановах (конкуренція курсів): 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро (обмінні пункти).
- Діапазон курсів продажу в різних фінустановах (конкуренція курсів): 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро (обмінні пункти).
Банкір Лєсовий додає, що наразі ринок валют перебуває в стані прогнозованості, розв’язання нагального питання обсягів та системності отримання макрофінансової допомоги нівелюють фактори невизначеності, а відтак прокладають шлях у квітень з достатнім рівнем оптимізму.