Долар росте: як подорожчала валюта після свят
Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, однак, далеко не критичною. Напруга виявлятиметься перш за все в інфляції і в низці малопрогнозованих факторів таких як стан енергосистеми.
Що буде з валютним ринок в середині січня
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважив, що ці фактори можуть тиснути на попит.
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За словами банкіра, регулятор має два головних аргументи для того, аби збалансувати ситуацію на валютному ринку:
- збільшена облікова ставка (13,5%);
- механізм валютних інтервенцій.
Ми очікуємо, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними: йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму керованої гнучкості.
Як каже Лєсовий, на готівковому ринку курсові показники залежатимуть в першу чергу від показників міжбанку, а також від рівня попиту, проте готівковий ринок все одно не "відійде" від міжбанку більше ніж на 40 – 50 копійок.
Можна розраховувати, що протягом тижня суттєвих курсових катаклізмів не станеться – попит не спровокує курсове "шаленство", а комбанки і обмінні пункти не зачинять віконечко кас з написом "готівки немає", виставивши при цьому цінники з неадекватними цифрами,
– зауважує Лєсовий.
Зверніть увагу! Лєсовий каже, що офіційний курс протягом тижня може перебувати в діапазоні 42 – 42,5 гривні за долар.
Характеристики ринку з 13 по 19 січня
- Коридори валютних коливань: 42 – 42,5 гривні за долар та 43,5 – 45 гривні за євро (на міжбанку) та 42 – 42,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні;
- Середні курсові відхилення протягом тижня складатимуть 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.