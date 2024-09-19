У бюджеті курс долара зафіксували на 45: як це вплине на політику НБУ
19 вересня 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:НБУ
У проєкті бюджету на наступний рік долар зафіксували на рівні 45 гривень. Однак, це не означає, що валюта сягне цього значення.
Чи буде долар по 45
НБУ повідомляє, що вказаний у бюджеті курс буде використовуватись виключно як розрахунковий. Тобто на рішення регулятора це значення не впливатиме.
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Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком.
Гелетій також вказав і на те, як вплине завищений курс на розмір міжнародної допомоги
Завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті,
– уточнює банкір.
Нагадаємо! Курс долара в бюджеті 2024 року було закладено на рівні 40,7 гривні в середньому, та 42,1 на кінець року.