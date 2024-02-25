За яких умов долар може різко подорожчати

На безготівковому та готівковому ринку наприкінці лютого спостерігається суттєвий ріст долара. Фінансова підтримка партнерів, яку можуть надіслати Україні цієї весни, може тримати американську валюту на більш-менш стабільній ціновій позначці. Якщо ж цього не відбудеться, то курс злетить.

Що впливає на курс долара в Україні

У розмові 24 Каналом експерт Данило Монін пояснив, що теперішні умови, а саме ситуація на фронті, не є чинником, що впливає на настрої щодо купівлі валюти.

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Однак оптимізму додає 4-річна програма підтримки України від Євросоюзу та договори про безпеку.

Крім того, Нацбанк фіксує в лютому рекордно низький рівень продажу на міжбанку, де за 3 тижні лютого було продано всього 800 мільйонів доларів.

Для порівняння: у січні продали 2,5 мільярда, а у грудні ще більше.

Данило Монін Економічний експерт У березні очікуються фінансова допомога від Євросоюзу та від МВФ. Це сприятиме поліпшенню платіжного балансу.

що за останні місяці настрої населення були песимістичні, каже Монін.

Зі слів експерта, в НБУ готові навіть зменшити міжнародні резерви – на 2 мільярди доларів на місяць.

Прогноз долара у березні

Данило Монін прогнозує, що курс долара на початку весни змінюватися суттєво не буде і триматиметься позначки у 38 гривень.

Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,

– додає він.

Експерт каже, що для українського бюджету потрібен вищий курс долара.

Варіант, коли валюта може подорожчати, можливий. Йдеться про період, коли Україна не отримуватиме кошти від Євросоюзу. Втім Монін запевняє, що і тут Нацбанк зможе загладити попит, а тому курс гривні не сильно слабнутиме.