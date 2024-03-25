Що буде з пенсією, коли виїхав за кордон: пенсіонерам варто знати певні нюанси

Нарахування пенсіонерам виплат залежатиме від того, на який період часу українці покинули країну, а також у який спосіб вони отримували кошти. Якщо це відбувалося через відділення "Укрпошти" або ж листоношею, тоді варто дещо пам'ятати.

Чи отримуватиме пенсіонер виплати за кордоном

Чимало осіб похилого віку з початком повномасштабного вторгнення поїхали за кордон. Таким чином, якщо поїздка відбулася лише на певний період часу, пенсію продовжуватимуть нараховувати на колишні банківські рахунки особи.

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Інша справа, якщо кошти отримувалися через "Укрпошту" чи листоношу. У такому випадку виплати пенсіонерові припинять, а рахунок заблокують. Тоді особі доведеться звертатися особисто до Пенсійного фонду для відновлення виплат.

Як можна поштові перекази перевести на банківські:

Для цього знадобляться електронна копія паспорта громадянина України,

А також ідентифікаційний код (ІПН) та банківська картка з копіями повних реквізитів до неї (IBAN).

Що треба для зміни картки на отримання пенсії

Реквізити оплати можна змінити таким способом:

авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис або Bank ID;

вибрати в меню зліва розділ "Пенсіонерам";

потім обрати опцію "Внесення змін до електронної пенсійної справи";

клікнути "Заява на зміну способу виплати";

після цього доведеться заповнити поля у формі;

також, додати скановані копії документів, які вимагаються;

відтак, сформувати заяву, підписати її електронним підписом та натиснути кнопку "Надіслати".

Ті особи, що мають статус біженців та проживають за кордоном, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплат поштою.

До заяви доведеться додати наступні документи:

копії паспорта;

документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову;

оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

Однак важливо пам'ятати, що усі документи мають бути завірені або у представництві України у країні перебування, або нотаріусом.