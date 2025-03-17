"Неправильний напрямок дискусії": у Німеччині прокоментували відновлення Північного потоку

У понеділок, 17 березня, міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек зробив заяву про перемовини щодо відродження газопроводів Північний потік з метою перезапуску потоків російського газу до Німеччини. На його думку, такі дії були б "абсолютно неправильним напрямком".

Чи відновить Німеччина постачання російського газу до Німеччини

Відповідаючи на запитання, чи існує можливість відродження трубопроводів через Балтійське море, Роберт Хабек сказав, що наразі такої можливості немає, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Він пояснив, що українці все ще перебувають під агресією Росії. Тому, на його думку, говорити про потенціал Північного потоку-2 або Північного потоку-1, якщо він буде відремонтований, "це абсолютно неправильний напрямок дискусії".

Водночас Хабека непокоїть те, що ймовірний майбутній уряд Німеччини забуде уроки, які отримані з минулої сильної залежності Європи від російських енергоносіїв.

Соціал-демократи та Консервативна партія Німеччини створили енергетичну залежність Німеччини від Росії, і вони зробили це охоче. Я стурбований тим, що лекція, яку ми вивчили у 2022 році… може бути забута,

– сказав міністр.

Що відомо про Північний потік? Північний потік є найбільшим маршрутом для надходження Північний потік є найбільшим маршрутом для надходження російського газу до Європи . Газопровід Північний потік-1 постачав його з 2011 по 2022 рік. А проєкт Північний потік-2 вартістю завершений у 2021 році. Але його так і не запустили, адже Німеччина зупинила план напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема у вересні 2022 року одна з двох ниток Північного потоку-2 була пошкоджена загадковими вибухами, як і обидві нитки Північного потоку-1. У матеріалі наголошується, що ніхто не взяв на себе відповідальність за заподіяння шкоди.

Reuters пише, що Німеччина десятиліттями покладалася на російський газ. Але Норвегія стала її найбільшим постачальником після початку повномасштабної війни в Україні.

Зверніть увагу! Москва скоротила постачання газу до Європи у 2022 році. Таким чином континент опинився в енергетичній кризі рекордно високих цін на газ.