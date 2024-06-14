Чи чекати повторного підвищення тарифів на електроенергію: відповідають експерти

Українські споживачі ще не встигли звикнути до нової ціни на електроенергію, як уряд вже заявив, що вона все ще далека від ринкової вартості. Це викликало занепокоєння щодо можливого повторного підвищення тарифу на світло вже найближчим часом.

Чи буде повторне підвищення тарифу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення до 4,32 гривні за кіловат все ще не відповідає її ринковій вартості. При цьому, ціна для українських споживачів зросла аж на 63,6%.

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Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко згоден з прем'єр-міністром: новий тариф дійсно не відповідає ринковій вартості, яка зараз становить близько 7,5 гривень.

Вартість електроенергії на ринку "на добу наперед" складає близько 4,5 гривні, 1,7 гривні – на розподіл, 0,62 гривні – на передачу, 0,17 гривні – на постачання, плюс податок.

Проте, за словами експерта, цього року підвищення тарифів очікувати не слід: нові ціни для населення будуть чинними до 30 квітня 2025 року.

Не найгірший варіант з усіх можливих

Втім, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп додає, що підвищення тарифу не покрило ринкової вартості електроенергії, але покрило собівартість. На його думку, суть слів прем'єра не в тому, щоб готувати споживачів до подальшого підвищення, а в тому, щоб показати, що це не найгірший варіант з усіх можливих.

Якщо згадати попередні прогнози та пропозиції, то, дійсно, казали й про 5-6 гривень, і навіть про 7,5-8 гривень за кіловат-годину. Що називається, хто більше. Тож дійсно – підняли не по максимуму, сперечатися важко,

– зауважив Юрій Корольчук.

Водночас Володимир Омельченко вважає, що нового тарифу для енергокомпаній цілком достатньо.