Будет ли повторное повышение тарифа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения до 4,32 гривны за киловатт все еще не соответствует ее рыночной стоимости. При этом, цена для украинских потребителей выросла аж на 63,6%.

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В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко согласен с премьер-министром: новый тариф действительно не соответствует рыночной стоимости, которая сейчас составляет около 7,5 гривны.

Интересно! Стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" составляет около 4,5 гривны, 1,7 гривны – на распределение, 0,62 гривны – на передачу, 0,17 гривны – на поставку, плюс налог.

Однако по словам эксперта, в этом году повышения тарифов ожидать не следует: новые цены для населения будут действовать до 30 апреля 2025 года.

Не самый плохой вариант из всех возможных

Впрочем, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип добавляет, что повышение тарифа не покрыло рыночной стоимости электроэнергии, но покрыло себестоимость. По его мнению, суть слов премьера не в том, чтобы готовить потребителей к дальнейшему повышению, а в том, чтобы показать, что это не худший вариант из всех возможных.

Если вспомнить предыдущие прогнозы и предложения, то, действительно, говорили и о 5-6 гривен, и даже о 7,5-8 гривен за киловатт-час. Что называется, кто больше. Поэтому действительно – подняли не по максимуму, спорить трудно,

– отметил Юрий Корольчук.

В то же время Владимир Омельченко считает, что нового тарифа для энергокомпаний вполне достаточно.