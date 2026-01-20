Чи можливий тотальний блекаут в Україні: ексміністр енергетики чітко відповів

Тотальний блекаут в Україні малоймовірний. Адже є імпорт електроенергії. Наша держава працює паралельно з європейською енергосистемою.

Однак можливий регіональний блекаут. Колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зауважив 24 Каналу, що це можливо на одну-дві доби в якомусь конкретному місті.

Яким може бути блекаут в Україні?

Іван Плачков пояснив, що є тотальний блекаут, це коли вся енергосистема України вимикається. А є регіональний блекаут, коли великі міста на якийсь час залишаються без електроенергії.

Що стосується тотального блекауту, то це малоймовірна ситуація. Тому що у нас є імпорт електроенергії. Ми працюємо паралельно з європейською енергосистемою,

– підкреслив він.

Приблизно 2,5 тисячі мегаватів Україна може отримувати, розподіляти тими мережами, які залишились у регіонах України. У який спосіб – це будуть визначати диспетчери електроенергії.

Головне – ця електроенергія нам буде потрібна, якщо десь буде регіональний блекаут. Наприклад, в якомусь місті на добу-дві. Це можливо. Є опорна підстанція і навколо Києва. Там декілька частин вже зруйновані. Якщо буде знищена чи високовольтна мережа і так далі, вірогідність є, на жаль,

– сказав ексміністр.

Сьогодні у Києві немає власної генерації. Раніше ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, Трипільська ТЕЦ виробляли електроенергію, якої було достатньо для центрального столичного регіону. Її навіть розподіляли в інший регіон. Зараз цієї генерації немає, і ми тільки споживаємо.

Якщо будуть пошкоджені підстанції, які забезпечують подачу електроенергії на якийсь період, поки енергетики не відновлять ці лінії електропередач цієї підстанції – це можливо. Тотальний блекаут по країні теоретично можливий, але, я вважаю, малоймовірний,

– додав Плачко.

