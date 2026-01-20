Чи можливий тотальний блекаут в Україні: ексміністр енергетики чітко відповів
- Тотальний блекаут в Україні малоймовірний через наявність імпорту електроенергії та роботу з європейською енергосистемою.
- Регіональні блекаути можливі на одну-дві доби в окремих містах через пошкодження підстанцій або високовольтних мереж.
Тотальний блекаут в Україні малоймовірний. Адже є імпорт електроенергії. Наша держава працює паралельно з європейською енергосистемою.
Однак можливий регіональний блекаут. Колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зауважив 24 Каналу, що це можливо на одну-дві доби в якомусь конкретному місті.
Дивіться також Правила безпечного користування генераторами, газовими пальниками та зарядними станціями
Яким може бути блекаут в Україні?
Іван Плачков пояснив, що є тотальний блекаут, це коли вся енергосистема України вимикається. А є регіональний блекаут, коли великі міста на якийсь час залишаються без електроенергії.
Що стосується тотального блекауту, то це малоймовірна ситуація. Тому що у нас є імпорт електроенергії. Ми працюємо паралельно з європейською енергосистемою,
– підкреслив він.
Приблизно 2,5 тисячі мегаватів Україна може отримувати, розподіляти тими мережами, які залишились у регіонах України. У який спосіб – це будуть визначати диспетчери електроенергії.
Головне – ця електроенергія нам буде потрібна, якщо десь буде регіональний блекаут. Наприклад, в якомусь місті на добу-дві. Це можливо. Є опорна підстанція і навколо Києва. Там декілька частин вже зруйновані. Якщо буде знищена чи високовольтна мережа і так далі, вірогідність є, на жаль,
– сказав ексміністр.
Сьогодні у Києві немає власної генерації. Раніше ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, Трипільська ТЕЦ виробляли електроенергію, якої було достатньо для центрального столичного регіону. Її навіть розподіляли в інший регіон. Зараз цієї генерації немає, і ми тільки споживаємо.
Якщо будуть пошкоджені підстанції, які забезпечують подачу електроенергії на якийсь період, поки енергетики не відновлять ці лінії електропередач цієї підстанції – це можливо. Тотальний блекаут по країні теоретично можливий, але, я вважаю, малоймовірний,
– додав Плачко.
Вимкнення світла в Україні: останні новини
У ніч на 20 січня Росія масовано атакувала Україну. Зокрема, Київщину, Сумщину, Харківщину, Рівненщину, Дніпропетровщину та Запорізьку область. Внаслідок цього в Україні було впроваджено аварійні відключення світла.
У МАГАТЕ заявили, що Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. Це сталося через військові дії. Постраждали кілька українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки.