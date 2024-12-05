Система потребує змін: якою буде індексація пенсій у 2025

У 2025 році відбудеться індексація пенсій. Зокрема, ресурс для проведення цієї процедури закладено в бюджет на наступний рік.

Як вплине нова індексація на пенсії

Замміністра Дарина Марчак розповіла, що поки що міністерство не розробляло дизайн нової індексації. Докладніше про індексування виплат можна буде говорити уже з початку 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Дарина Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України Я тут не можу дати ніяких обіцянок. Ми ще дивимося на обсяг фінансового ресурсу, який у нас буде доступний на 2025 рік і питання індексації та її дизайну буде залежати, очевидно, від цього.

Марчак нагадала, що останні 2 роки модель проведення індексації була однакова. Однак, цей алгоритм точно не є досконалим, оскільки виникає великий розрив між маленькими та великими пенсіями.

Якщо ми, умовно кажучи, індексуємо на 10% пенсію, яка становить 20 тисяч гривень, то пенсія зросте до 22 тисяч. А якщо ми індексуємо на 10% пенсію розміром 4 тисячі, то зростання відбудеться лише на 400 гривень. Тобто внаслідок такої індексації висока пенсія ще більше відірветься від маленької пенсії,

– пояснює Марчак.

Зверніть увагу! Марчак уточнила, що саме ця проблема з індексацією і стала однією з причин реформування у системи солідарних пенсій.