Як вплине нова індексація на пенсії

Замміністра Дарина Марчак розповіла, що поки що міністерство не розробляло дизайн нової індексації. Докладніше про індексування виплат можна буде говорити уже з початку 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Дарина Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України Я тут не можу дати ніяких обіцянок. Ми ще дивимося на обсяг фінансового ресурсу, який у нас буде доступний на 2025 рік і питання індексації та її дизайну буде залежати, очевидно, від цього.

Марчак нагадала, що останні 2 роки модель проведення індексації була однакова. Однак, цей алгоритм точно не є досконалим, оскільки виникає великий розрив між маленькими та великими пенсіями.

Якщо ми, умовно кажучи, індексуємо на 10% пенсію, яка становить 20 тисяч гривень, то пенсія зросте до 22 тисяч. А якщо ми індексуємо на 10% пенсію розміром 4 тисячі, то зростання відбудеться лише на 400 гривень. Тобто внаслідок такої індексації висока пенсія ще більше відірветься від маленької пенсії,

– пояснює Марчак.

Зверніть увагу! Марчак уточнила, що саме ця проблема з індексацією і стала однією з причин реформування у системи солідарних пенсій.