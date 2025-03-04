Чи буде уряд скорочувати допомогу для українців через ризики зупинки допомоги від США

Ризики зупинки допомоги від США зросли. Український уряд активно працює над тим, аби оптимізувати бюджетні витрати. Водночас зменшення програм підтримки українців не планується.

Як уряд оптимізує витрати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд значно скоротив кількість чиновників за час повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30% – більші ніж на 30 тисяч. Це важливий елемент економії бюджету за 3 роки війни. Ми продовжуємо роботу, щоб через цифровізацію пришвидшити надання послуг, але також цифровізція дає можливість оптимізовувати кількісний склад бюрократів і чиновників.

Шмигаль каже, що уряд продовжує постійно оптимізувати всі процеси і шукати шляхи економії.

Чи будуть урізати програми підтримки українців у 2025

Шмигаль наголосив, що 2025 рік для України є фінансово забезпеченим. Зокрема, уряд не планує припиняти бюджетні програми підтримки українських виробників та бізнесу.

В частині розвитку державних програм для підтримки людей ми дивимося через збільшення коштів на ці потреби для підтримки українців,

– каже прем'єр.

Прем'єр також зауважив, що важливо продовжувати надавати підтримку ВПО та забезпечувати пенсіонерів.

Ми розуміємо, що потрібно підтримувати пенсіонерів. Індексація пенсій здійснена з 1 березня, і усі пенсіонери з 1 березня отримують проіндексовану на рівень інфляції пенсію,

– наголосив Шмигаль.

Як каже Шмигаль, майже 1,3 трильйона гривень – це допомога від партнерів, яка цьогоріч має бути використана для покриття соціальних потреб.

Зверніть увагу! Цьогоріч сума закладена на сили безпеки і оборони складає 2,2 трильйона гривень. Прем'єр наголосив на спрямуванні коштів, що збираються з українців: "всі податки ми віддаємо на Збройні Сили".