Чи зможе Україна вижити без допомоги ЄС та США

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції заявив, що Україна не має альтернативних планів, окрім як працювати задля перемоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Ми стикаємося з різними викликами, але кожен раз їх долаємо. У нас немає вибору – ми або будемо їх долати, захищати свою державу, битися з ворогом і переможемо, або "план Б" будемо писати вже не ми.

Шмигаль сказав, що "план Б" взагалі не розглядається. За словами прем'єра, ми маємо працювати над тим, аби здобути перемогу.

Чи залежна Україна від допомоги партнерів

Потрібно розуміти, що США та ЄС надають значну підтримку Україні. Йдеться про військову допомогу та забезпеченні соціального сектору.

За даними Мінфіну, за 2024 рік Україна залучила загалом – 41 мільярд доларів від міжнародних партнерів. При цьому, загальний обсяг фінансування складав – 57,5 доларів.



Від яких організацій Україна отримувала найбільшу допомогу торік / Фото Мінфін

Зверніть увагу! Найбільше коштів у 2024 році Україні надав ЄС – 17,3 мільярда доларів. США на 2 місці – 8,3 мільярда доларів.