Обмеження стануть жорсткіші: Єврокомісія розповіла, які санкції введуть проти Росії
- Єврокомісія підготувала 17-й пакет санкцій проти Росії, обговорення яких заплановане на 7 травня.
- Нові санкції включають розширення списку підсанкційних осіб і обмеження щодо 100 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії.
Єврокомісія підготувала 17-й пакет санкцій проти Росії. Перші обговорення, відносно цих обмежень відбудуться вже 7 травня.
Якими будуть нові санкції проти Росії
Єврокомісія пропонує розширити перелік підсанкційних осіб і додати обмеження відносно ще 100 суден, які належали до тіньового флоту Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зверніть увагу! На цей раз пропозиції Єврокомісії можуть узгодити дещо швидше. Варто також зауважити і те, що запропоновано новий пакет обмежень було оперативніше, саме через відсутність попередніх неофіційних консультацій.
Відповідно до даних джерел Reuters, обмеження стосуватимуться:
- приблизно 50 фізичних та юридичних осіб (5 з них перебувають в Китаї);
- 31 компанії, вони були помічені у співпраці з російськими збройними силами або обході санкцій (13 з цих компаній розташовані за межами Росії).
Як вказує одне з джерел, на цей раз метою було показати, що увесь союз 27 країн однозначно підтримує Україну та виступає проти дій. Особливо актуальною є ця дія на фоні погроз Угорщини ввести вето.