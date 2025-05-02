Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка “Razom We Stand” Світлана Романко, зауваживши, що санкції вже є причиною економічних проблем Кремля. Для України це важливо, адже економіка Росії зараз працює на війну.

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17-ий пакет санкцій поставить Путіна перед вибором

Виконавча директорка зазначила, що у Європі залишається актуальність щодо повної заборони на імпорт російського скрапленого природного газу та невідновлення трубопровідного газу. Поки що лише 23 танкери з 74, які перевозять російський скраплений газ, попали під санкції.

Однак цікаво, що Євросоюз на вимогу Німеччини у попередньому 16 пакеті санкцій проти Росії не зазначив жодних заходів щодо цього, оскільки Німеччина дуже залежна від газу. Країна зробила усе можливе, щоб переконати польське представництво у тому, що варто дочекатись повного ембарго на російський газ.

Європа мала б негайно запровадити заборону на російський скраплений газ та на усі види відновлення трубопровідного експорту у 17 санкційному пакеті,

– сказала вона.

За словами Романко, 6 травня Європа повинна представити нову стратегію, де покаже, як вона позбавиться від російського газу до 2027 року. Поки що зусиль ЄС вистачило на 18%, адже в це він вклав шалені кошти – 300 мільярдів євро. На жаль, основний прибуток країна-агресорка отримує саме з цієї діяльності.

Вона підсумувала, що нещодавно видання The Economist видало статтю про те, наскільки економіка Росії погіршується через вплив санкцій. Скоро Владіміру Путіну доведеться обирати між танками та пенсіями. Саме тому Європа і США повинні зробити рішучі кроки щодо санкцій.