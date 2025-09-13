Укр Рус
13 вересня, 17:04
Зима близько: які сюрпризи може принести опалювальний сезон

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У Луцьку готуються до перегляду тарифів на теплопостачання на опалювальний сезон через зростання витрат.
  • Для населення діє мораторій на підвищення тарифів, і чинні ціни залишаться без змін.

Для мільйонів українців питання опалення взимку залишається одним із найважливіших. Що очікує споживачів у новому сезоні, залежить від кількох ключових чинників.

Чого чекати українцям від опалювального сезону?

У Луцьку готуються до перегляду тарифів на теплопостачання. У ДКП "Луцьктепло" пояснили, що потреба у зміні цін виникла через зростання ключових статей витрат, повідомляє 24 Канал.

Відтак, вода для технологічних потреб подорожчала на 1,7%, витрати на оплату праці на 1,6%, а найбільше зросли "інші прямі витрати" майже на 25%. Це пов’язано з амортизацією після проведених реконструкцій та капітальних ремонтів.

Водночас для побутових споживачів діє захисний механізм. Відповідно до закону про регулювання ринку газу та теплопостачання у період воєнного стану, на категорію "населення" поширюється мораторій на підвищення тарифів.

 Це означає, що у платіжках домогосподарств чинні ціни залишаться без змін у опалювальний сезон.

Яке може бути підвищення тарифу на тепло?

За розрахунками підприємства, для населення середнє підвищення становитиме менше ніж 2%. Для бюджетних установ, релігійних громад та інших споживачів тарифи зростуть у межах 1 – 1,3%. 

Водночас у деяких випадках умовно-постійна частина тарифів підніметься суттєвіше: до 7 – 9%. Це стосуватиметься будинків з автоматизованими системами теплопостачання, де планують оновлення вузлів обліку газу та запровадження диспетчеризації.

Що відомо про опалювальний сезон в Україні: коротко про головне

  • Головним викликом для опалювального сезону в Україні залишаються можливі російські атаки на об’єкти теплової генерації. 

  • Водночас держава увійшла в сезон із достатніми запасами енергоносіїв, а завдяки міжнародній підтримці аварійні бригади здатні оперативно реагувати на будь-які пошкодження.