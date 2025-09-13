Для миллионов украинцев вопрос отопления зимой остается одним из важнейших. Что ожидает потребителей в новом сезоне, зависит от нескольких ключевых факторов.

Чего ждать украинцам от отопительного сезона?

В Луцке готовятся к пересмотру тарифов на теплоснабжение. В ГКП "Луцктепло" объяснили, что потребность в изменении цен возникла из-за роста ключевых статей расходов, сообщает 24 Канал.

Поэтому, вода для технологических нужд подорожала на 1,7%, расходы на оплату труда на 1,6%, а больше всего выросли "другие прямые расходы" почти на 25%. Это связано с амортизацией после проведенных реконструкций и капитальных ремонтов.

В то же время для бытовых потребителей действует защитный механизм. Согласно закону о регулировании рынка газа и теплоснабжения в период военного положения, на категорию "население" распространяется мораторий на повышение тарифов.

Это означает, что в платежках домохозяйств действующие цены останутся без изменений в отопительный сезон.

Какое может быть повышение тарифа на тепло?

По расчетам предприятия, для населения среднее повышение составит менее 2%. Для бюджетных учреждений, религиозных общин и других потребителей тарифы вырастут в пределах 1 – 1,3%.

В то же время в некоторых случаях условно-постоянная часть тарифов поднимется существеннее: до 7 – 9%. Это будет касаться домов с автоматизированными системами теплоснабжения, где планируют обновление узлов учета газа и внедрение диспетчеризации.

Что известно об отопительном сезоне в Украине: коротко о главном