НБУ погіршив прогноз, відносно зростань цін в Україні

НБУ погіршив прогноз відносно зростання цін в Україні. Йдеться про вплив інфляції. На думку регулятора, у 2025 році споживчі ціни в Україні виростуть до 9,7%.

Чому в Україні зростають ціни? Для порівняння, ще у квітні НБУ прогнозував інфляцію – 8,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк. Читайте також Стабільність чи різкі коливання: що буде з доларом та євро у серпні 2025 Змінив регулятор і прогноз відносно рівня інфляції у наступні роки: у 2026 році інфляція, імовірно, буде 6,6% – у попередньому прогнозі очікувався цей показник на рівні 5%;

інфляція, імовірно, буде 6,6% – у попередньому прогнозі очікувався цей показник на рівні 5%; у 2027 році – 5%, як і в попередньому прогнозі. Андрій Пишний Голова Національного банку України Ураховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро. Пишний визначає, що динаміка інфляції залежатиме від: цін на сільськогосподарську продукцію;

впливу погодних умов. Зверніть увагу! Як вважає регулятор, у липні загальна інфляція дещо зросте. Водночас базовий показник, імовірно, знизиться.