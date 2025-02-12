В Україні впроваджують декілька видів відключень водночас: як це вплине на споживачів

Зараз в Україні застосовується декілька типів відключень одночасно. Йдеться, зокрема, про екстрені.

Чи відключають світло в Україні зараз

Як зазначив гендиректор YASNO, екстрені відключення застосовуються в областях, де мережі були пошкоджені, внаслідок російської атаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Як приклад Коваленко навів ситуацію у Донецькі та Дніпропетровській областях, де екстрені відключення були вимушені застосовувати, буквально, вчора. Загалом систему "збалансовують" у першу чергу через промисловість.

Сергій Коваленко Генеральний директор YASNO Впродовж робочих днів ми бачимо відключення промислових споживачів. Це означає, що в цілому нам не вистачає електроенергії і в першу чергу відключають великих промислових споживачів. Для населення поки такі відключення не прогнозуються.

Основними причинами введення обмежень Коваленко називає:

регулярні атаки росіян на українську енергетику;

збільшення споживання через зниження температури.

За словами Коваленко, в Укренерго підрахували, що рівень споживання в Україні зростає щотижня на 5%.

Зверніть увагу! Гендиректор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що відключення, які зараз відбуваються, здійснюються локально через пошкодження мережі, внаслідок ранкової атаки. Поки обмеження стосуються лише окремих ділянок у Києві.