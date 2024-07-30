Якщо немає стажу: чи може пенсія бути нижчою за 3 000 гривень

Більшість українців отримує пенсії, які значно нижчі за фактичний прожитковий мінімум. А прожитковий мінімум, вказаний у бюджеті на 2024 рік, становить 2 361 гривню - саме до нього прирівняли мінімальну пенсію.

Хто має пенсію, меншу за 3 000 гривень

З 1 березня було встановлено інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також У яких числах пенсіонер має отримувати пенсію

Відтак, 65-річні пенсіонери, які не набули необхідну кількість страхового стажу для виходу на пенсію, отримують 2 725 гривень.

А пенсіонери до 70 років за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років стажу для чоловіків мають 2 980 гривень.

Для інших вікових категорій мінімальні пенсії такі:

Пенсіонери від 70 до 80 років за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років стажу для чоловіків – 3 240 гривень.

за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років стажу для чоловіків – 3 240 гривень. 80-річні пенсіонери, які мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків – 3 370 гривень.

Пенсіонери, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 для чоловіків), отримують не менше 40% від мінімальної зарплати. З урахуванням того, що мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна була складати 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальний розмір пенсійної виплати у розмірі 3 370 гривень.