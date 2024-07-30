Кто имеет пенсию, меньше 3 000 гривен

С 1 марта были установлены другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Поэтому, 65-летние пенсионеры, которые не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию, получают 2 725 гривен.

А пенсионеры до 70 лет при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин имеют 2 980 гривен.

Для других возрастных категорий минимальные пенсии следующие:

Пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин – 3 240 гривен.

при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин – 3 240 гривен. 80-летние пенсионеры, которые имеют страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин – 3 370 гривен.

Заметьте! Пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин), получают не менее 40% от минимальной зарплаты. С учетом того, что минимальная зарплата в Украине выросла до 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была составлять 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальный размер пенсионной выплаты в размере 3 370 гривен.