Хто має пенсію, меншу за 3 000 гривень
З 1 березня було встановлено інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Відтак, 65-річні пенсіонери, які не набули необхідну кількість страхового стажу для виходу на пенсію, отримують 2 725 гривень.
А пенсіонери до 70 років за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років стажу для чоловіків мають 2 980 гривень.
Для інших вікових категорій мінімальні пенсії такі:
- Пенсіонери від 70 до 80 років за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років стажу для чоловіків – 3 240 гривень.
- 80-річні пенсіонери, які мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків – 3 370 гривень.