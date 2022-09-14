Велике будівництво: чи знайшли гроші на дороги у бюджеті-2023

У наступному році відновиться будівництво доріг, котре є частиною масштабного проєкту "Велике будівництво". Оскільки з бюджету-2023 зникла стаття, що перенаправляла гроші з фонду на інші потреби.

Будівництво доріг відновиться

Коли розпочалась війна в Україні, Рада внесла зміни до бюджету-2022. Зміни торкнулись й виділення грошів на будівництво доріг. Відтак всі кошти з дорожнього фонду йдуть або на виплати по боргам або на армію, згідно з 38 статтею чинного бюджету цього року.

Читайте також Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2023 рік, цієї статті вже немає. Відтак гроші з дорожнього фонду знову будуть йти на будівництво доріг.

Тому повертається все як було раніше – гроші можна використовувати на будівництво доріг,

– прокоментував він.

https://t.me/yzheleznyak/2435

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, якщо дивитися на середню вартість будівництва житла або доріг, яка була в Україні до початку війни, то відновлення може зайняти до 10 років.

Цікаво Доходи бюджету: де Україна знайде гроші у 2023 році

Важливі показники бюджету

Майже 50% бюджету у наступному році буде спрямовано на оборону та безпеку нашої країни. Як наголосив прем'єр Денис Шмигаль, бюджет-2023 – це для перемоги.

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.