Уряд очікує зменшення інтенсивності бойових дій: про що говорить бюджет-2023

На днях уряд схвалив бюджет на наступний рік, де заклав видатки на різні статті, зокрема й оборонну. Чому закладена сума свідчить про очікування зменшення інтенсивності бойових дій, читайте далі.

Оборонна сфера в бюджеті-2023

Цьогоріч оборонна сфера – найбільша стаття видатків бюджету на наступний рік. Зауважимо, бюджет готувався в умовах повномасштабної війни, тож не дивно, що практично половину спрямують саме на це.

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Разом з тим аналітик Олександр Паращій, у коментарі 24 каналу, підкреслив, "судячи з цифр можна припустити, що уряд очікує суттєве зменшення інтенсивності бойових дій".

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Уряд прогнозує, що в середньому на цей напрямок витрачатиметься 95 мільярдів гривень щомісяця у 2023 році. Це скромніше, ніж маємо на сьогодні (приблизно 130 мільярдів гривень щомісяця). Отже, можна припустити, що уряд очікує суттєвого зменшення інтенсивності бойових дій у наступному році.

На оборонну планують скерувати у 2023 році 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Гроші підуть на:

зарплати військових;

забезпечення армії;

ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.

З кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро,

– наголосив прем'єр Денис Шмигаль.

Що буде джерелами доходу бюджету-2023

Доходи бюджету-2023 заклали на рівні 1,28 трильйона гривень, що на 3% менше, ніж планували отримати цього року (бюджет на 2022 рік складався ще до повномасштабної війни). Доходи забезпечать:

Податок на доходи фізосіб – 129 мільярдів гривень

Податок на прибуток підприємств – 132 мільярдів гривень

Рентна плата – 120,6 мільярда гривень

Рента за лісові ресурси – 462 мільйони гривень

Рента за водокористування – 856,4 мільйона гривень

Рента за видобування та користування надрами – 116,8 мільярда гривень;

Рента за радіочастоти – 2,1 мільярда гривень;

Рента за транспортування – 320,9 мільйона гривень;

Акцизний податок – 137,3 мільярда гривень;

ПДВ – 596,3 мільярда гривень

Ввізне мито – 35,2 мільярда гривень

ЧЧП та дивіденди – 7,3 мільярда гривень

Азартні ігри – 1,59 мільярда гривень

Доходи від кредитів – 1,9 мільярда гривень

Надходження від бюджетних установ – 45,5 мільярдів гривень.

Важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.