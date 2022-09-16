Оборонная сфера в бюджете-2023
В этом году оборонная сфера – самая большая статья расходов бюджета на следующий год. Отметим, бюджет готовился в условиях полномасштабной войны, так что не удивительно, что практически половину направят именно на это.
Читайте также Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно
Вместе с тем аналитик Александр Паращий, в комментарии 24 канала, подчеркнул, "судя по цифрам можно предположить, что правительство ожидает существенное уменьшение интенсивности боевых действий".
Правительство прогнозирует, что в среднем на это направление будет тратиться 95 миллиардов гривен ежемесячно в 2023 году. Это скромнее, чем имеем сегодня (примерно 130 миллиардов гривен ежемесячно). Следовательно, можно предположить, что правительство ожидает существенного уменьшения интенсивности боевых действий в следующем году.
На оборонную планируют направить в 2023 году 1 триллион 136 миллиардов гривен. Деньги пойдут на:
- зарплаты военных;
- обеспечение армии;
- ремонты и закупки техники и оружия и так далее.
С каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно,
– подчеркнул премьер Денис Шмигаль.
Что будет источниками дохода бюджета-2023
Доходы бюджета-2023 заложили на уровне 1,28 триллиона гривен, что на 3% меньше, чем планировали получить в текущем году (бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны). Доходы обеспечат:
- Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен
- Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен
- Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен
- Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен
- Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен
- Рента за добычу и использование недрами – 116,8 миллиарда гривен;
- Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;
- Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;
- Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;
- НДС – 596,3 миллиарда гривен
- Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен
- ЧЧП и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен
- Азартные игры – 1,59 миллиарда гривен
- Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен
- Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.
Важные показатели бюджета
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.