Оборонна сфера в бюджеті-2023
Цьогоріч оборонна сфера – найбільша стаття видатків бюджету на наступний рік. Зауважимо, бюджет готувався в умовах повномасштабної війни, тож не дивно, що практично половину спрямують саме на це.
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Разом з тим аналітик Олександр Паращій, у коментарі 24 каналу, підкреслив, "судячи з цифр можна припустити, що уряд очікує суттєве зменшення інтенсивності бойових дій".
Уряд прогнозує, що в середньому на цей напрямок витрачатиметься 95 мільярдів гривень щомісяця у 2023 році. Це скромніше, ніж маємо на сьогодні (приблизно 130 мільярдів гривень щомісяця). Отже, можна припустити, що уряд очікує суттєвого зменшення інтенсивності бойових дій у наступному році.
На оборонну планують скерувати у 2023 році 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Гроші підуть на:
- зарплати військових;
- забезпечення армії;
- ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.
З кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро,
– наголосив прем'єр Денис Шмигаль.
Що буде джерелами доходу бюджету-2023
Доходи бюджету-2023 заклали на рівні 1,28 трильйона гривень, що на 3% менше, ніж планували отримати цього року (бюджет на 2022 рік складався ще до повномасштабної війни). Доходи забезпечать:
- Податок на доходи фізосіб – 129 мільярдів гривень
- Податок на прибуток підприємств – 132 мільярдів гривень
- Рентна плата – 120,6 мільярда гривень
- Рента за лісові ресурси – 462 мільйони гривень
- Рента за водокористування – 856,4 мільйона гривень
- Рента за видобування та користування надрами – 116,8 мільярда гривень;
- Рента за радіочастоти – 2,1 мільярда гривень;
- Рента за транспортування – 320,9 мільйона гривень;
- Акцизний податок – 137,3 мільярда гривень;
- ПДВ – 596,3 мільярда гривень
- Ввізне мито – 35,2 мільярда гривень
- ЧЧП та дивіденди – 7,3 мільярда гривень
- Азартні ігри – 1,59 мільярда гривень
- Доходи від кредитів – 1,9 мільярда гривень
- Надходження від бюджетних установ – 45,5 мільярдів гривень.
Важливі показники бюджету
- Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;
- Видатки – 2,57 трильйона гривень;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Середньорічний курс долара – 42 гривні;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.