Бюджет на 2024 рік: уряд відправив у Раду фінальний проєкт закону

Кабінет Міністрів України 2 листопада подав у Верховну раду законопроєкт. Ця ініціатива стосується бюджету на 2024 рік.

Цей законопроєкт народні обранці уже розглядали у першому читанні. Зрештою Кабмін повернув фіналізовану версію проєкту до парламенту після правок.

Цікаво Нардепи змінили видатки на освіту і науку у бюджеті: кому і на що додали мільйони

У Раду внесли правлений законопроєкт про бюджет

Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук розповів, що уряд вніс законопроєкт про бюджет-2024 відповідно до вимог регламенту українського парламенту. Зокрема, ініціатива "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зареєстрована у Раді під номером 1 000.

Мельничук також зазначив, що ця ініціатива підготовлена до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної ради, які були схвалені постановою Ради від 19 жовтня 2023 року.

Згідно з законом про регламент Верховної ради, після прийняття проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю представників комітету готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада, подає до Верховної Ради законопроєкт про Державний бюджет України на наступний рік після внесення усіх правок до ініціативи.

Водночас цікаву зміну у проєкті бюджету відзначив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він наголосив, що у текст бюджету-2024 заклали всі норми з законопроєкту про військовий податок на доходи фізичних осіб.



Железняк побачив цікаву правку у проєкті бюджету / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Зокрема, прийняття бюджету парламентом, де правки вносити вже не можна, означає зміни на рік по розподілу військового податку на доходи фізичних осіб і дорожнього фонду в загальний бюджет.

Раніше держбюджет ухвалили у першому читанні