Бюджет на 2024 год: правительство отправило в Раду финальный проект закона

Кабинет Министров Украины 2 ноября подал в Верховную раду законопроект. Эта инициатива касается бюджета на 2024 год.

Этот законопроект народные избранники уже рассматривали в первом чтении. В конце концов, Кабмин вернул финальную версию проекта в парламент после поправок.

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В Раду внесли правленый законопроект о бюджете

Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук рассказал, что правительство внесло законопроект о бюджете-2024 в соответствии с требованиями регламента украинского парламента. В частности, инициатива "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" зарегистрирована в Раде под номером 1000.

Мельничук также отметил, что эта инициатива подготовлена ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной рады, которые были одобрены постановлением Совета от 19 октября 2023 года.

Согласно законом о регламенте Верховной рады, после принятия проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год в первом чтении Кабинет Министров Украины с участием представителей комитета готовит и в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подает в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете Украины на следующий год после внесения всех поправок к инициативе.

В то же время интересное изменение в проекте бюджета отметил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что в текст бюджета-2024 заложили все нормы по законопроекту о военном налоге на доходы физических лиц.



Железняк увидел интересную правку в проекте бюджета / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

В частности, принятие бюджета парламентом, где правки вносить уже нельзя, означает изменения в годе по распределению военного налога на доходы физических лиц и дорожного фонда в общий бюджет.

Ранее госбюджет был принят в первом чтении