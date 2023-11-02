Цей законопроєкт народні обранці уже розглядали у першому читанні. Зрештою Кабмін повернув фіналізовану версію проєкту до парламенту після правок.
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У Раду внесли правлений законопроєкт про бюджет
Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук розповів, що уряд вніс законопроєкт про бюджет-2024 відповідно до вимог регламенту українського парламенту. Зокрема, ініціатива "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зареєстрована у Раді під номером 1 000.
Мельничук також зазначив, що ця ініціатива підготовлена до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної ради, які були схвалені постановою Ради від 19 жовтня 2023 року.
Водночас цікаву зміну у проєкті бюджету відзначив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він наголосив, що у текст бюджету-2024 заклали всі норми з законопроєкту про військовий податок на доходи фізичних осіб.
Железняк побачив цікаву правку у проєкті бюджету / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Зокрема, прийняття бюджету парламентом, де правки вносити вже не можна, означає зміни на рік по розподілу військового податку на доходи фізичних осіб і дорожнього фонду в загальний бюджет.
Раніше держбюджет ухвалили у першому читанні
- Український уряд офіційно схвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Зокрема, буде суттєво збільшено фінансування галузі освіти, на яку буде виділено 23 мільярди гривень, а також суттєво збільшать поточні видатки зі 156 до прогнозованих 179 мільярдів гривень.
- Крім того, бюджет міститиме 55,8 мільярда гривень на оборонно-промисловий комплекс нашої держави. Суттєво збільшать і видатки на підтримання ветеранів – обсягом 13,6 мільярда гривень.
- Зрештою 15 вересня цей проєкт Кабміну надійшов у Верховну Раду. Його затвердили у першому читанні та відправили на доопрацювання, щоб остаточно ухвалити у другому читанні.