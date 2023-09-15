Війна Росії проти України триває і основним пріоритетом державного бюджету в 2024 році залишається безпека та і оборона. Кошти на оборону складуть 1692,6 мільярда гривень, що складає 21,6% ВВП.
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Для ветеранів заклали вдвічі більше коштів
На оборонно-промисловий комплекс закладено 55,8 мільярда гривень. Це кошти на виробництво зброї в Україні.
Значно збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію програм та заходів ветеранської політики передбачені видатки в обсязі 13,6 мільярда гривень. Це в 2 рази більше, ніж було закладено у 2023 році.
Підтримка надаватиметься через такі основні інструменти: здійснення усіх видів реабілітації та професійної адаптації – 2,6 мільярда гривень (в 5 разів більше, ніж у 2023 році), впровадження інституту помічника ветерана – 3,8 мільярда гривень, забезпечення житлом – 5,78 мільярда гривень.
Видатки на соціальний захист збережено на рівні 2023 року (а деякі зростуть):
- для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 мільярда гривень;
- на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році);
- соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році)"
- для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 мільярда гривень.
Значну частину закладено для підтримки бізнесу
Для підтримки бізнесу за різними програмами закладено майже 30 мільярдів гривень.
Проєкт державного бюджету має чіткі пріоритети – оборона країни і економіка для перемоги, відтак в цьогорічному бюджеті майже не передбачено капітальні видатки та видатки на будівництво.
Для проведення непередбачуваних видатків закладено резервний фонд з обсягом у сумі 44,8 мільярда гривень. Натомість збережено заходи з відновлення країни з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок коштів, конфіскованих у російських фізичних та юридичних осіб на території України.
Серед іншого, за сприяння ЄС продовжуватиметься здійснення заходів з відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" у обсязі 3,2 мільярда гривень.
Дефіцит закладено на рівні 1,6 трильйона гривень, складає близько 20,4% прогнозного ВВП. Всього в 2024 році Україна потребуватиме майже 43 мільярди доларів зовнішнього фінансування (гранти та кредити).
Державний бюджет на 2024 рік: останні новини
- Уряд України погодив проєкт бюджету на 2024 рік. Видатки на освіту збільшать на 23 мільярди. Відповідно до проєкту, видатки зростуть з 156 до 179 мільярдів гривень.
- Україна має значний міжнародний борг. Йдеться і про пільгові кредити які надавалися державі для відродження української економіки. Україна має грошові зобов'язання по виплаті своїх міжнародних кредитів у 2024 році ця сума складе 1,15 трильйона гривень.
- Минулого року уряд залишив прожитковий мінімум на рівні 2022 року. Чи варто розраховувати на збільшення головної цифри, від якої залежить розмір соцвиплат, розповідаємо далі. Відтак з 1 січня 2024 року на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень.