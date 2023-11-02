Этот законопроект народные избранники уже рассматривали в первом чтении. В конце концов, Кабмин вернул финальную версию проекта в парламент после поправок.
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В Раду внесли правленый законопроект о бюджете
Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук рассказал, что правительство внесло законопроект о бюджете-2024 в соответствии с требованиями регламента украинского парламента. В частности, инициатива "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" зарегистрирована в Раде под номером 1000.
Мельничук также отметил, что эта инициатива подготовлена ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной рады, которые были одобрены постановлением Совета от 19 октября 2023 года.
В то же время интересное изменение в проекте бюджета отметил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что в текст бюджета-2024 заложили все нормы по законопроекту о военном налоге на доходы физических лиц.
Железняк увидел интересную правку в проекте бюджета / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
В частности, принятие бюджета парламентом, где правки вносить уже нельзя, означает изменения в годе по распределению военного налога на доходы физических лиц и дорожного фонда в общий бюджет.
Ранее госбюджет был принят в первом чтении
- Украинское правительство официально одобрил проект бюджета на 2024 год. В частности, будет существенно увеличено финансирование отрасли образования, на которую будут выделены 23 миллиарда гривен, а также существенно увеличат текущие расходы со 156 до прогнозируемых 179 миллиардов гривен.
- Кроме того, бюджет будет содержать 55,8 миллиарда гривен на оборонно-промышленный комплекс нашего государства. Существенно увеличат и расходы на поддержание ветеранов – в размере 13,6 миллиарда гривен.
- Наконец, 15 сентября этот проект Кабмина поступил в Верховную Раду. Его утвердили в первом чтении и отправили на доработку, чтобы окончательно принять во втором чтении.