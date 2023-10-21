Видатки на оборону у 2024 році можуть сягнути майже двох трильйонів гривень
Джерело:"Українське радіо"
Україна продовжує воювати з Росією за власну державність та суверенітет. Відповідні видатки на оборону та власне виробництво зброї закладені й у бюджет на 2024 рік.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що бюджет на 2024 рік залишається бюджетом країни, яка воює. Тож основними пріоритетами будуть оборона та соціальні видатки.
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Видатки на оборону можуть сягнути майже двох трильйонів
На оборону закладено 1,69 трильйона гривень, проте це не остаточна цифра.
Потрібно розуміти, що ми будемо вносити зміни в бюджет у 2024 році, так само як у 2023. Ми кілька разів вносили зміни та збільшили в результаті видатки на оборону до рекордних 1,9 трильйона гривень. Я думаю, що за підсумками 2024 року, після трьох кварталів, ми дійдемо до такої ж суми,
– сказала Підласа.
Вона також зазначила, що 2024 рік має стати визначальним для розвитку внутрішнього виробництва зброї. На це пропонують спрямувати майже 56 мільярдів гривень, а також понад 48 мільярдів гривень на виробництво дронів та антидронових систем.
Роксолана Підласа сказала, що обидві програми дадуть досить потужний стимул промисловому виробництву і сприятимуть досягненню п'ятивідсоткового зростання ВВП, яке закладено в проєкті державного бюджету.
Нардепи ухвалили Бюджет-2024
- 19 жовтня відбулося голосування за законопроєкт № 10000, в якому прописані видатки та дефіцит у Бюджеті 2024 року. За нього віддали голоси 285 депутатів.
- Були ухвалені рекордні за всю історію України суми видатків та дефіциту бюджету, проте з підвищенням соцстандартів.
- Раніше Денис Шмигаль розповідав, що головний акцент майбутнього бюджету буде на обороні та безпеці нашої країни. Другий пріоритет – це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.