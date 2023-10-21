Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что бюджет на 2024 год остается бюджетом воюющей страны. Основными приоритетами будут оборона и социальные расходы.
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Расходы на оборону могут достичь почти двух триллионов
На оборону заложено 1,69 триллиона гривен, однако это не окончательная цифра.
Нужно понимать, что мы будем вносить изменения в бюджет в 2024 году, так же как в 2023 году. Мы несколько раз вносили изменения и увеличили в результате расходы на оборону до рекордных 1,9 триллиона гривен. Я думаю, что по итогам 2024 года, после трех кварталов, мы дойдем до такой же суммы,
– сказала Пидласса.
Она также отметила, что 2024 должен стать определяющим для развития внутреннего производства оружия. На это предлагают направить почти 56 миллиардов гривен, а также более 48 миллиардов гривен на производство дронов и антидроновых систем.
Роксолана Пидласса сказала, что обе программы дадут достаточно мощный стимул промышленному производству и будут способствовать достижению пятипроцентного роста ВВП, который заложен в проекте государственного бюджета.
Нардепы приняли Бюджет-2024
- 19 октября состоялось голосование за законопроект №10000, в котором прописаны расходы и дефицит в Бюджете 2024 года. За него отдали голоса 285 депутатов.
- Были приняты рекордные за всю историю Украины суммы расходов и дефицита бюджета, однако с повышением соцстандартов
- Ранее Денис Шмигаль рассказывал, что главный упор будущего бюджета будет на обороне и безопасности нашей страны. Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году.