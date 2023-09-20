Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік
20 вересня 2023, 12:29Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Сьогодні в Раді ухвалили держбюджет на наступний рік. До другого читання нардепам потрібно буде внести деякі зміни.
Бюджет на 2024 рік ухвалений
Рада ухвалила у першому читанні Бюджет-2024. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Читайте також Пенсії у 2024 році: як змінюватиметься розмір виплатНагадуємо, що 15 вересня уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень. Найбільше коштів виділили на оборону країни – 1 трильйон 685 мільярдів.
До другого читання нардепи будуть прибирати видатки на БЕБ (+68%) і наполягати на додаткових видатках на Міноборони.
Головні показники
- Доходи загального фонду на 2024 рік становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.
- Дефіцит на наступний рік становить 1 трильйон 531 мільярд гривень.
- Реальне зростання ВВП 5%, а номінальний ВВП – 7 трильйонів 824 мільярди гривень.
- Прожитковий мінімум на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень, а мінімальний розмір пенсійних виплат зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.
- На оборону витрати складуть більшу частину бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів.
На оборону виділять найбільше коштів
Витрати на оборону у 2024 році більші на 113 мільярдів гривень, порівняно з бюджетом на військовий сектор у 2023 році, повідомив Денис Шмигаль.
Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.