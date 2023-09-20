Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

Сьогодні в Раді ухвалили держбюджет на наступний рік. До другого читання нардепам потрібно буде внести деякі зміни.

Бюджет на 2024 рік ухвалений

Рада ухвалила у першому читанні Бюджет-2024. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Ярослав Железняк Народний депутат України До другого читання нардепи будуть прибирати видатки на БЕБ (+68%) і наполягати на додаткових видатках на Міноборони.

Головні показники

Доходи загального фонду на 2024 рік становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.

Дефіцит на наступний рік становить 1 трильйон 531 мільярд гривень.

Реальне зростання ВВП 5%, а номінальний ВВП – 7 трильйонів 824 мільярди гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень, а мінімальний розмір пенсійних виплат зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

На оборону витрати складуть більшу частину бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів.

На оборону виділять найбільше коштів

що 15 вересня уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень. Найбільше коштів виділили на оборону країни – 1 трильйон 685 мільярдів.

Витрати на оборону у 2024 році більші на 113 мільярдів гривень, порівняно з бюджетом на військовий сектор у 2023 році, повідомив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.

Другим пріоритетом станесоціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.