У Раді НБУ відверто сказали, чи вистачить Україні грошей у бюджеті на 2025 рік

Україна суттєво залежить від зовнішньої допомоги через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Зараз інколи лунають побоювання, що буде далі через дії Сполучених Штатів, які все більше віддаляються.

Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман, зауваживши, що тут потрібно дивитися на все у комплексі. За три роки повномасштабної війни Україна отримала 118 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги. ЄС передав 48 мільярдів, США – 31 мільярд, МВФ – 12,4 мільярда, Японія – 8,5 мільярда тощо.

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Чи вистачить грошей на 2025 рік

Як наголосив Фурман, у 2025 році дефіцит українського бюджету становить 38 мільярдів доларів. Його планують покрити за допомогою міжнародної фінансової допомоги. Є різні програми як від Європейського Союзу, так і від інших країн та організацій.

Якщо говоримо про 2025 рік, то якщо ризики недофінансування від партнерів є, то вони значно менші, ніж у 2024 році. Україна провела багато роботи. У нас є угоди, відповідно до яких маємо отримати кошти. Якщо говорити про США, то адміністрація Байдена перерахувала на відповідний рахунок до Світового банку переважну більшість коштів. Там діють довгострокові програми,

– розповів Фурман.

Загалом ризики недофінансування є мінімальними. Але Україні важливо виконувати свої зобов'язання з погляду реформування. Та ж співпраця з МВФ чи з Європейським Союзом базується на тому, аби держава впроваджувала реформи.

Крім того, Україна продовжує працювати над тим, аби отримати доступ до заморожених російських активів на Заході. А це близько 300 мільярдів доларів.

Питання непросте. Ми про це говоримо з перших днів повномасштабної війни. Ворог має понести покарання. Зокрема й фінансове. У багатьох партнерів є розуміння. Побачимо, як це вирішиться,

– розповів Фурман.

Додамо, якщо буде дефіцит зовнішнього фінансування, то можуть бути труднощі з виплатами пенсій та зарплат. Заступниця голови Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна пояснила, чи очікують зараз з цим проблеми.