Наповнення бюджету на 2026 рік: Україна отримала рекомендації від МВФ

Представники України повернулися зі Сполучених Штатів зі Spring Meetings 2025 Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Київ отримав рекомендації МВФ щодо наповнення бюджету-2026.

Україна отримала рекомендації від МВФ щодо бюджету на 2026 рік Зустрічі пройшли у США наприкінці квітня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine. Читайте також Перевищить "психологічну" позначку: у МВФ спрогнозували зріст держборгу України Видання зазначило ключові пропозиції МВФ: підвищення ставки ПДВ;

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посилення детінізації економіки. Важливо! Також окремо обговорювали можливість повної конфіскації заморожених російських активів на користь України.