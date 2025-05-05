5 травня, 14:09
Наповнення бюджету на 2026 рік: Україна отримала рекомендації від МВФ
Основні тези
- Україна отримала рекомендації від МВФ щодо підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб, та посилення детінізації економіки для бюджету 2026 року.
- Обговорювалася можливість повної конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Представники України повернулися зі Сполучених Штатів зі Spring Meetings 2025 Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Київ отримав рекомендації МВФ щодо наповнення бюджету-2026.
Україна отримала рекомендації від МВФ щодо бюджету на 2026 рік
Зустрічі пройшли у США наприкінці квітня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
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Видання зазначило ключові пропозиції МВФ:
- підвищення ставки ПДВ;
- запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб;
- посилення детінізації економіки.
Важливо! Також окремо обговорювали можливість повної конфіскації заморожених російських активів на користь України.