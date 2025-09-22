Україні потрібні 120 мільярдів доларів на оборону, – Підласа
- Україні потрібно 120 мільярдів доларів на оборону, з яких 60 мільярдів планують отримати від міжнародних партнерів у вигляді зброї та боєприпасів.
- Кабмін повинен передбачити у бюджеті на 2026 рік видатки на національну безпеку та оборону не менше, ніж у 2025 році, та забезпечити своєчасне фінансування.
Влада вже планує Держбюджет-2026. На одну з основних галузей – оборону – потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів.
Чому Україні потрібні 120 мільярдів на оборону?
Видатки продовжують зростати, бо щороку Україні потрібно більше грошей на забезпечення нацбезпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.
За словами Роксолани Підласої, цьогоріч планується спрямувати на потреби оборони майже 60 мільярдів доларів. Таку ж суму шукають серед міжнародних партнерів, аби вони надали її у вигляді зброї та боєприпасів у натуральному вигляді.
Ця зброя буде надходити у рамках механізмів, які вже встановлені. Наприклад, Рамштайн, "данська модель". Загалом у наступному році для захисту держави потрібні 120 мільярдів доларів,
– говорить депутатка.
Така сума амбітна для України, бо цьогоріч спільно з партнерами в оборону вкладуть 108 мільярдів доларів.
Що відомо про оборонний бюджет на 2026 рік?
Оборонний бюджет на 2026 рік затвердили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
Зокрема, Кабінету міністрів наразі доручені такі дії :
- передбачити у законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку й оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;
- ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки й оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Крім того, Міністерству фінансів України потрібно забезпечити протягом 2026 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки й оборони України, у повному обсязі.
Яким буде Держбюджет-2026?
Уряд України передбачив у бюджеті 265,4 мільярда гривень на освіту і науку на 2026 рік. Це на 66,5 мільярда більше, ніж у 2025 році. Основні плани – підвищення зарплат педагогів на 50%, розширення програми шкільного харчування, інфраструктурні зміни та збільшення фінансування наукових проєктів.
Держбюджет 2026 року передбачає ВВП на рівні 10,3 трильйона гривень, видатки – 4,8 трильйона гривень, доходи – 2,826 трильйона гривень, а дефіцит до 18,4% ВВП. Найбільше фінансування збільшиться для Національної академії медичних наук (+332%) та Міністерства енергетики (+194,6%).
Кабмін також планує зменшити пенсії у 2026 році, що перевищують 25 950 гривень, застосовуючи коефіцієнти. Коефіцієнти стосуються частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, і будуть варіюватися від 0,5 до 0,1 залежно від суми перевищення.