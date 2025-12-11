Ми заклали збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги й медикам прифронтових регіонів,
– зазначила прем'єрка.

Важливо! З 2026 року також зростуть виплати для медиків, які надають екстрену допомогу на фронті. Уряд підвищив коефіцієнти доплат за роботу в особливих умовах, зокрема за виїзди на території активних або потенційних бойових дій.

Як ще зростуть зарплати медиків? 

  • З наступного року заробітні плати сімейних лікарів будуть підвищені. Міністерство охорони здоров’я збільшує капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року мінімальна базова зарплата сімейного лікаря, який обслуговує 1 800 декларацій, становила 35 000 гривень.

  • Крім того, МОЗ заохочує медиків працювати у регіонах із гострим кадровим дефіцитом, зокрема у прифронтових територіях та сільській місцевості. Для цього лікарям надають підйомні виплати для облаштування побуту при переїзді на нове місце роботи. Додатково медики можуть отримати службове житло від держави. 