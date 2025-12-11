У державному бюджеті України на 2026 рік суттєво зросло фінансування медицини. Видатки на галузь охорони здоров'я складуть 258,6 мільярда гривень разом із трансфертами.

Куди спрямують гроші?

Фінансування медицини наступного року зросте на 38,8 мільярда гривень у порівнянні з цьогорічним бюджетом, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Держава планує у 2026 році посилити фінансування усієї медичної сфери – від первинної ланки до високоспеціалізованої допомоги.

Збільшиться фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень – на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.

Додаткові кошти спрямують на зміцнення первинної та екстреної допомоги та розширення переліку послуг, зокрема, лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.

Також за програмою підвищать зарплати лікарів "первинки" та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень.

Розширять фінансування програми "Доступні ліки". На її реалізацію у 2026 році передбачили 8,7 мільярда гривень.

Передбачається, що українці отримають більше можливостей для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб безоплатно або з частковою оплатою за програмою "Доступні ліки".

Також з 2026 року держава запускає національну програму "Скринінг здоров'я 40+":

Вона для профілактики хвороб у громадян віком від 40 років;

З 1 січня 2026 року вони зможуть безоплатно пройти обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я на ранній стадії.

У бюджеті-2026 на цю програму заклали 10 мільярдів гривень.

Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів. Інвестиції в здоров’я людей – це інвестиції у стійкість держави та її майбутнє,

– наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також у бюджеті передбачили 15,2 мільярда гривень на закупівлю ліків та медичних виробів для лікування:

ВІЛ/СНІДу;

туберкульозу;

онкології;

серцево-судинних хвороб;

рідкісних орфанних захворювань;

та на закупівлю вакцин.

Варто знати! Додатково на інвестиції у сфері охорони здоров’я заклали 19,1 мільярда гривень. Ці кошти підуть на оновлення обладнання, реконструкцію лікарень у регіонах.

Як зростуть зарплати лікарів?

Раніше підвищення зарплат медикам майбутнього року обіцяла і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема зростання виплат мають відчути лікарі, які працюють у прифронтових регіонах.