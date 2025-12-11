Мы заложили увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи и медикам прифронтовых регионов,
– отметила премьер-министр.

Важно! С 2026 года также вырастут выплаты для медиков, которые оказывают экстренную помощь на фронте. Правительство повысило коэффициенты доплат за работу в особых условиях, в частности за выезды на территории активных или потенциальных боевых действий.

Как еще вырастут зарплаты медиков?

  • Со следующего года заработные платы семейных врачей будут повышены. Министерство здравоохранения увеличивает капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года минимальная базовая зарплата семейного врача, который обслуживает 1 800 деклараций, составляла 35 000 гривен.

  • Кроме того, Минздрав поощряет медиков работать в регионах с острым кадровым дефицитом, в частности в прифронтовых территориях и сельской местности. Для этого врачам предоставляют подъемные выплаты для обустройства быта при переезде на новое место работы. Дополнительно медики могут получить служебное жилье от государства.