В государственном бюджете Украины на 2026 год существенно возросло финансирование медицины. Расходы на отрасль здравоохранения составят 258,6 миллиарда гривен вместе с трансфертами.
Куда направят деньги?
Финансирование медицины в следующем году вырастет на 38,8 миллиардов гривен по сравнению с нынешним бюджетом, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Смотрите также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей
Государство планирует в 2026 году усилить финансирование всей медицинской сферы – от первичного звена до высокоспециализированной помощи.
Увеличится финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен – на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.
- Дополнительные средства направят на укрепление первичной и экстренной помощи и расширение перечня услуг, в частности, лечение сложных травм военных и проведение кардиохирургических операций.
- Также по программе повысят зарплаты врачей "первички" и экстренной медицинской помощи до 35 тысяч гривен.
Расширят финансирование программы "Доступные лекарства". На ее реализацию в 2026 году предусмотрели 8,7 миллиарда гривен.
Предполагается, что украинцы получат больше возможностей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней бесплатно или с частичной оплатой по программе "Доступные лекарства".
Также с 2026 года государство запускает национальную программу "Скрининг здоровья 40+":
- Она для профилактики болезней у граждан в возрасте от 40 лет;
- С 1 января 2026 года они смогут бесплатно пройти обследование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья на ранней стадии.
В бюджете-2026 на эту программу заложили 10 миллиардов гривен.
Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также обеспечить достойную оплату труда врачей. Инвестиции в здоровье людей – это инвестиции в устойчивость государства и его будущее,
– отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Также в бюджете предусмотрели 15,2 миллиарда гривен на закупку лекарств и медицинских изделий для лечения:
- ВИЧ/СПИДа;
- туберкулеза;
- онкологии;
- сердечно-сосудистых болезней;
- редких орфанных заболеваний;
- и на закупку вакцин.
Стоит знать! Дополнительно на инвестиции в сфере здравоохранения заложили 19,1 миллиарда гривен. Эти средства пойдут на обновление оборудования, реконструкцию больниц в регионах.
Как вырастут зарплаты врачей?
Ранее повышение зарплат медикам в будущем году обещала и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В частности рост выплат должны почувствовать врачи, которые работают в прифронтовых регионах.
Мы заложили увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи и медикам прифронтовых регионов,
– отметила премьер-министр.
Важно! С 2026 года также вырастут выплаты для медиков, которые оказывают экстренную помощь на фронте. Правительство повысило коэффициенты доплат за работу в особых условиях, в частности за выезды на территории активных или потенциальных боевых действий.
Как еще вырастут зарплаты медиков?
-
Со следующего года заработные платы семейных врачей будут повышены. Министерство здравоохранения увеличивает капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года минимальная базовая зарплата семейного врача, который обслуживает 1 800 деклараций, составляла 35 000 гривен.
-
Кроме того, Минздрав поощряет медиков работать в регионах с острым кадровым дефицитом, в частности в прифронтовых территориях и сельской местности. Для этого врачам предоставляют подъемные выплаты для обустройства быта при переезде на новое место работы. Дополнительно медики могут получить служебное жилье от государства.