Росія витратила на війну з Україною третину свого бюджету: сума обчислюється у трильйонах

До середини 2023 року Росія витратила увесь затверджений військовий бюджет на рік, що становить третину усіх грошей країни. Тому країна вимушена подвоїти витрати.

Росія втратила весь військовий бюджет

Щоб продовжувати війну Росії треба подвоїти фінансування на армію до 9,7 трильйона рублів, або 102 мільярдів доларів.

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102 мільярди доларів це більше ніж увесь бюджет України на 2023 рік.

За перше півріччя 2023 року країна-агресорка витратила на 12% більше грошей на війну ніж планувала на увесь рік – 5,59 трильйона рублів. Це 37,3% усіх видатків на півріччя та 19,2% всього річного бюджету.

Майже весь ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті (97,1%). Це найвища частка військових витрат за останніх 10 років, яка максимально сягала 23%.

KSE підрахувала шкоду, завдану Україні під час війни

У 2023 році бюджет країни визначався сумою 4,91 трильйона рублів за статтею "національна оборона". Це в 1,5 раза більше, ніж у 2022 році.

За даними ОВА за перше півріччя 2023 року Україна втратила 167,2 тисячі об'єктів житлового фонду, які або зруйновані або пошкоджені. Серед них:

приватні будинки – 147,8 тисячі;

багатоквартирні – 19,1 тисячі;

гуртожитки – 0,35 тисячі.

У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду — 55,9 мільярда доларів, враховуючи збитки приблизно 1 мільярд доларів від затоплень і руйнувань житлових будинків унаслідок підриву ГЕС,

– йдеться у повідомленні KSE.

Також постраждали такі галузі: